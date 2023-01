Goca Tržan: Moja kćerka ima oca od četvrte godine

Goca Tržan često priča o svom privatnom životu i braku. Pjevačica ne krije da je prošla kroz težak period u prethodnom braku sa Ivanom Marinkovićem.

Goca je gostovala u jednoj emisiji u kojoj je otkrila da njena kćerka Lena ima oca od svoje četvrte godine.

"Da li je tvoja Lena imala oca pored sebe?", pitao ju je voditelj.

"Pa imala je od četvrte godine, od kako smo Radomir i ja zajedno, od tada jeste i to je to prosto. I ona i ja imamo sreću da je on ušao u naš život da Lena ima očinsku figuru u kući koja je zdrava i normalna, pokazuje ljubav prema njenoj majci i veliku ljubav prema njoj. Zdravo dete dolazi iz zdrave porodice i srećne porodice gde su i majka i otac srećni ljudi i to ne znači nužno da i jedno i drugo moraju biti biološki roditelji", rekla je Goca u emisji "Pretres" na Hajp televiziji.

Goca i Raša vjenčali su se 2015. godine, a nakon šest godina braka, riješili su da se vjenčaju i u crkvi.