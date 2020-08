Goca Tržan Raši dozvoljava flert sa drugim ženama, ali neke stvari ne

Srpska pjevačica Goca Tržan, koja je u braku sa 14 godina mlađim Radomirom Novakovićem, ističe da je ključ njihovog odnosa poštovanje, a govorila je šta u vezi toleriše, a šta ne.

Rekla za Kurir televiziju da su oboje emotivni i da je on njen muški odraz u ogledalu, ali i da joj je koketiranje "sa strane" u redu i da bi suprugu oprostila i prevaru.

"Ja sam inače koketa, moj muž isto voli da flertuje, to radi predamnom. Prava reč je koketiranje, ne flert, to je ljudski. Nismo mi ludaci, svingeri... Kada mora da se druži, voli da se udvara, to je normalna stvar, socijalna inteligencija. Neka idiotkinja mi je napisala nešto tipa: 'On zaslužuje mladost i lepotu, ti si svoje proživela, pusti ga'. Pa, nisam ja zatvor! Već sam oguglala, u ovoj zemlji je dozvoljeno da imaš starijeg muža, a meni je sve sasvim u redu", rekla je popularna pjevačica.

Ipak, postoji nešto što suprugu nikada ne bi oprostila.

"Ne želim da Raša kupi motor, izuzetno je rizičan, ljudi često ne znaju da voze, to je beskompromisno ne. Ostavila bih ga bez razmišljanja da se oda alkoholu i drogi", rekla je Tržanova.

(Telegraf.rs)