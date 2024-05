Goca Tržan čuva blago iz perioda sa bivšim mužem (FOTO)

Goca Tržan je kćerku Lenu dobila u prvom braku. Život je podesio da Gocin prvi muž bude potpuni promašaj, kao što pjevačica često ističe.

Ali, donio joj je taj period i najveće blago u vidu kćerke Lene.

Ona danas slavi 17. rođendan, a majka je otvorila dušu na Instagramu.

Objavila je nekoliko njihovih zajedničkih fotografija i svima poručila da ne postoji ljubav uzvišenija od te.

"Kažu da kad rodiš kćerku, dobiješ najbolju drugaricu za cio život. Hm… Ima ona dovoljno drugarica, a imam i ja. Rodila sam kćerku. Ona ima mamu. Do kraja vremena sam njena podrška, njen čuvar, njeno sigurno utočište, njen navijač, njena naporna majka koja stalno ima nešto da joj kaže… A ona će do kraja vremena biti moja najveća ljubav. Srećan 17. rođendan, djevojko. Volimo te do zauvijek", napisala je ponosna mama Goca.

U aktuelnom braku sa Radomirom Novakovićem pjevačica se još nije ostvarila u ulozi majke, navodi "CDM".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.