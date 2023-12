Goca Tržan o surogat majčinstvu: "Pre se sestra sa sestrom dogovori pa joj ona rodi dete"

Pjevačica Marija Šerifović ovih dana glavna je tema medija nakon što je dobila sina uz pomoć surogat majke, a njen potez prokomentarisala je i pjevačica Goca Tržan.

"Ako postoji, sada u ovim godinama bih vrlo rado iskoristila, tako da surogat majčinstvo postoji u mnogim državama. Samo u Americi, postoji već godinama, samo mora da se pravno zaštiti i surogat majka i onaj ko plaća to surogat majčinstvo i to je pravno vrlo strogo i vrlo je teško napraviti te zakone, tako da kod nas to… Da se razumijemo, da budemo realni, nekada davno u onim vremenima, znalo je da se desi da žena ne može da rodi pa se dogovori sa sestrom pa joj sestra rodi dete. To se dešavalo u istoriji mnogo puta, tako da to postoji, nekad se nije plaćalo. Nekad se radilo od srca, sad se plaća i to je to. Nemam neostvarenih želja, ja nisam žena koja želi mnogo ja sam žena koja se raduje onome što ima i koja živi u ovom trenutku tako da nemam neostvarenih želja. Sve što imam i što imam materijalno može sutra da nestane i ne bih bila nezadovoljna i mislim da je život mnogo više od materijalnih stvari i neostvarenih želja. One ostvarene su mnogo važnije", navela je Goca Tržan, koja je inače posvećena porodičnom životu.

Ističe da je ponosna na svoju kćerku Lenu, sa kojom se nedavno pojavila u javnosti.

"Lepa je hvala Bogu. Mislim, ajde što je lepa to može da se sredi, vidiš da danas može sve da se sredi, ali je pametna to je najvažnije. Dobro je da tako izgleda to sam je naučila. Šalim se, pa dobro skromna je, mislim nije skromna, daleko od toga da je skromna samo ne voli medije i ne voli kamere. Što je dobro. Samo neka ličnost koju ona poštuje i voli tu se zajedno pojavimo, naravno. Anđelina je nešto što je njoj blisko po generaciji i što ona sluša i to je potpuno je logično da je htjela večeras da ode sa mnom. Naravno da bih je pustila na koncert Desingerice gde god ona hoće samo da je neko ne zlostavlja i ne maltretira ali ako ona hoće i ako želi da vidi nek ide da gleda, pa ako hoće da je neko tuče patikom po glavi, možda bolje on nego ja. Jer bi je ja jače udarila sigurno", rekla je Goca, prenosi "Kurir". Osvrnula sena stvaranje muzike nekad i sad:

"Meni je prvi album izašao pre 30 godina to je bilo davno, i sjećam se samo da nije tada postojala takva euforija. Ovo sada je mnogo više priča o euforiji i možda zato brže prolazi. Mi smo radili mnogo i meni je prvi album sa Tapom izašao 94. godine, tako da nije bilo euforično samo je bilo ovo se desilo. Mnogo radim, ko preživi ovaj decembar od svih nas javnih ličnosti pričaće. Stvarno mnogo se radi u decembru. Radila sam cele godine mnogo, ali ovo je baš ekstremno. Ništa specijalno ne pamtim iz ove godine, bila sam zdrava, prava, super smo se družili, putovali smo zajedno, dijete mi je poraslo, hvala Bogu samo to. Ne svodim nikad te račune, ne podvlačim crtu nakon neke godine, ovaj period života mi je bio baš… Samo nek se nastavi", kazala je ona, prenosi N1.

