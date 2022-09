Goca Tržan otkrila zbog čega je ponosna na svoju kćerku: "Svima je to bio šok"

​Kćerka pjevačice Goce Tržan i rijaliti učesnika Ivana Marinković, Lena Marinković, nakon privatne osnovne škole odlučila je da upiše državnu.

Pjevačica je sada otkrila koliko je ponosna na nju, pa otkrila zašto je upisala državnu gimnaziju.

"Lena je krenula u prvi razred 15. beogradske gimnazije. Izuzetno sam ponosna na nju. Super joj je, ima dobro društvo. Dobro se snalazi. Vrlo je samostalna, to je najvažnije", rekla je Goca.

"Ide u državnu školu, da. Svima je to bilo šok, moje dete ide u državnu školu, zamisli... Zašto nije u privatnoj, zato što nema potrebe. Zdrava, prava, snalažljiva, to je to. Leni nije zanimanje neki javni posao. Drugima sam Goca Tržan, njoj sam mama. Ona ne želi da se slika", istakla je pjevačica za Blic.