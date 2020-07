Goca Tržan pokreće svoju emisiju: Biće to epizode iz našeg života

Popularna pjevačica Goca Tržan i njen partner Raša Novaković, odlučili su da pokrenu emisiju sa elementima rijalitija.

Oni su odlučili su da pokrenu rijaliti i svojim obožavaocima i publici sebe predstave u drugačijem svetlu.

Muzička zvijezda rekla je da se na ovaj korak odlučila pomalo i iz radoznalosti, ali da joj je svakako zanimljivo da predstavi sebe onakvu kakvu je niko ne poznaje.

"Došla sam na ideju da napravim talkshow u kojem ću moći da pričam s kolegama i ljudima iz javnog posla o stvarima koje ih verovatno do sada niko nije pitao ili je mislio da to nije potrebno. Ekskluzivna vest je da sam ja novo lice na televiziji K1", rekla je ona.

"O voditeljima najčešće znamo samo neke opšte, biografske informacije, a da bih mogla da svoje prijatelje i goste pitam o njihovom seksualnom životu, na primer, u emisiji 'Moj savršeni brak" moraću da dam više sebe. Biće to epizode iz našeg života, iz naše kuće, s našom ćerkom, prijateljima, roditeljima. To nije serija, to je naš život", kaže Goca, prenio je Story.

Kako je dodala, iako se emisija može nazvati rijalitijem, oni nisu porodica Kardašijan, jer one ne idu na pijacu, ne kuvaju ručak.

"Veoma mi je zanimljivo da ljudi vide koliko me zapravo ne poznaju", rekla je pjevačica.

Koliko ona i Raša imaju jaku vezu, dokazala je i prije nekoliko nedelja. Naime, na Instagramu je sve raznježila riječima ljubavi koje je svom suprugu uputila za rođendan. Emotivna čestitka pokrenula je lavinu komentara.

"Dobri moj čoveče, hvala ti za svako divno jutro, za ljubav bez ograničenja, za lep i srećan život. Želim ti sreću i zdravlje, blizinu svih onih koje voliš i mir u duši. Srećan rođendan, Milisave. Voli te tvoja Žujza", napisala je Goca emotivnu čestitku svom voljenom Raši.