Goca Tržan prekinula nastup u Novom Pazaru i zaplakala

Pjevačica Goca Tržan doživjela je nezaboravan trenutak na nastupu u Novom Pazaru.

Iako godinama pjeva pred brojnom publikom i iza sebe ima velike i uspješne koncerte, pjevačica i dalje ponekad ne može da suzdrži emocije, kada je dodirne neka pesma i trenutak.

Pa tako dok je izvodila njenu najljepšu baladu "Zagrli", Tržanova je počela da plače kada je čula kako masa pjeva sa njom u glas.

Na društvenoj mreži Tiktok pojavio se snimak kako Goca briše suze na bini, a zatim na kratko prestaje da pjeva. Publika je nastavila da pjeva stihove popularne pjesme, a kada je savladala emocije, ona se ponovo latila mikrofona.

Podsjetimo, Goca Tržan dostigla je veliku popularnost sa grupom "Tap 011", a zatim i solo karijerom, koju i dalje održava.

Ipak, ono što mnogi ne znaju, prije nego što je počela da se bavi muzikom, Goca je radila kao kuvarica, ali za svoju porodicu.

"Htela sam da radim na pumpi, da perem prozore. Moj teča Marko je tada radio u 'Jugopetrolu'. Rekla sam to roditeljima, ali me je tata pitao da li bih za 100 maraka kuvala za jednu porodicu mesec dana. Pristala sam i on mi je rekao da ću od sutra biti kuvarica u porodici Tržan. Spremala sam ručak u svojoj kući dok su mama i tata radili i stvarno sam za mesec dana dobila platu od 100 maraka. Imala sam kuvar Steve Karapandže. Nije svako jelo baš uspelo, ali su sve pojeli. Ne bih to uspela da me baka Cvijeta nije naučila da kuvam razna jela", prisjetila se jednom prilikom ona, prenosi Telegraf.