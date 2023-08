Goca Tržan progovorila o braku sa Ivanom Marinkovićem: "Nisam htela da se udam"

Pjevačica Goca Tržan otkrila je da nije htjela da se vjenča sa Ivanom Marinkovićem, uprkos spletu okolnosti koji se dogodio u njenom životu.

Pjevačica je naime ostala u drugom stanju nakon pet mjeseci zabavljanja.

"Nisam htela da se udam uopšte. Ostala sam u drugom stanju. Sad kad me pitaš, ja sam se sa Ivanom smuvala 2. aprila, a već u septembru sam saznala da sam trudna. To je četiri ili pet meseci zabavljanja. Ostala sam trudna i bila sam presrećna što sam trudna. Toliko sam sebi bila genijalna, posebna, lepa…", rekla je Goca.

Pjevačica je naglasila koliko je žarko željela da postane majka:

"Toliko sam želela to dete da nijedan znak pored puta nisam videla, a svi su bili tu. Onda sam se udala i desilo se to da sam bila zaljubljena u to što sam mama. Bila sam srećna što je tu moje dete. Radilo me je to", istakla je pevačica i dodala:

"Nisam videla loše signale od strane muža. Ne spavaš, čuvaš ćerku… Drastično mi se promenio život. Tek posle toga sam počela da uočavam znakove. Davala sam šansu, dolazim iz porodice gde su moji roditelji 49 godina u braku. Mojoj mami je moj otac prvi muškarac i jedini u životu. Vaspitavana sam kao neko ko ceni brak i porodicu", poručila je Goca u emisiji "Preživeli".