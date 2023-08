Goca Tržan progovorila o kćerkinom ponašanju: Sve naše zahteve je ispunila

Kćerka Goce Tržan nikada nije željela pretjerano eksponiranje u javnosti.

Preslatka šesnaestogodišnjakinja živi poput njenih vršnjaka i izbjegava medijsku pažnju, a rijetke su situacije da se u javnosti sa mamom pojavi na nekom događaju.

Upravo zato, javnost je zainteresovana za život koji vodi ova srednjoškolka, a popularna mama ponekad svoje pratioce na društvenim mrežama obraduje Leninim fotografijama i snimcima koje mahom nailaze na oduševljenje njenih pratilaca.

Ovim putem i sada smo se uvjerili u kakvu ljepoticu ona izrasta i da veoma podsjeća na mamu iz mlađih dana, a takođe i to kakav odnos kćerka Goce Tržan i pjevačica njeguju.

Snimci koji su osvanuli na Tik-Tok platformi prvenstveno nasmijali su fanove koji su složni u mišljenju da je pored ljepote Lena od mame naslijedila i duhovitu crtu, a ono što je posebno privuklo pažnju jeste način i ton kojim se jedna drugoj obraćaju.

Sa svojom majkom Lena je izgradila, reklo bi se, veoma iskren, prvenstveno prijateljski odnos, a budući da pjevačica ističe da je razgovor ključ vaspitanja i odnosa sa nasljednicom, ne čudi što tinejdžerka, koja po svemu sudeći ima izgrađen stav, ali i buntovnu prirodu, ima slobodu da sa pjevačicom razgovara kao sa drugaricom.

I ako do nekih nesuglasica dođe, pjevačica sa nasljednicom na kraju svaki problem razgovorom riješi, a primjetno je i da je Lena sa Gocinim izabranikom Rašom na sjajnoj relaciji i da se on trudi da na neki način zamijeni očinsku figuru, koju se pjevačica oduvijek trudila da Leni nadomjesti.

Jednom prilikom, inače, pjevačica je govorila o svom odnosu sa kćerkom i istakla da je ponosna na to u kakvu osobu raste.

"Upisali smo se u srednju školu, ja joj se nisam mnogo mešala ni u osnovnu školu. Stalno pitam 'Na koju foru si ti imala 90 bodova od 100, a nisi pipnula ništa', ona je u fazonu 'E, nemoj da me maltretiraš, pusti me'. I odlična je u školi, sve naše zahteve je ispunila, nemam nikakav argument da joj oponiram, tako da hvala Bogu ona razume da je to važna stavka u životu, naročito za žene, obrazovanje je strašno važno", otkrila je Goca za Pink.