Gocu Tržan pokušao da siluje drug: Plašila sam se osuda okoline

Pjevačica Goca Tržan je već deceniama zvučno ime sa srpske estrade, a ono što je sigurno obilježilo njenu karijeru ali i život jesu burni momenti i mnogo izazova.

Od samog djetinjstva je taj žar i borbenost koju ona kao ličnost posjeduje počela da prosto "izbija" iz nje, pa je tako svašta radila u djetinjstvu.

Kao dijete muzla je koze, plastila sijeno, prodavala je sladoled kako bi imala svoj džeparac, a kada je počela da se bavi pjevanjem, išla je na nastupe autobusom.

Bez obzira na to što je imala bezbrižno djetinjstvo i što su joj roditelji pružali sve što je željela, Goca je oduvijek htjela da se sama bori za sebe. Prvi dinar je zaradila sa 14 godina.

"Htela sam da radim na pumpi, da perem prozore. Rekla sam to roditeljima, ali me je tata pitao da li bih za 100 maraka kuvala za jednu porodicu mesec dana. Pristala sam i on mi je rekao da ću biti kuvarica u porodici Tržan. Spremala sam ručak u svojoj kući dok su mama i tata radili i stvarno sam za mesec dana dobila platu od 100 maraka. Ne bih to uspela da me baka Cvijeta nije naučila da kuvam razna jela. Baka me je slala na njivu, plastile smo seno, brale kukuruz, ja sam muzla koze. Najviše sam mrzela da kupim šljive jer sam morala da idem na neka brda, pa upekne sunce, a šljive se lepe za ruke. Ali danas mi je sve to predivna uspomena. Teško mi je je što moja baka više nije živa", kaže Goca.

Djetinjstvo je provela u svom porodičnom domu, a da je bila veoma nestašna i da je često dobijala batine od roditelja priznaje i sama, ali da istih mjere i ona danas pridržava kada vaspitava svoju kćerku Lenu.

"Mama i tata su me kažnjavali u skladu sa trenutkom i znala sam da dobijem po dupetu. Sećam se da me je mama namlatila kao vola u kupusu kada sam sa četiri ili pet godina ukrala bombonice u prodavnici. Odvela me je u prodavnicu i rekla kasirki: 'Ona ti je ukrala bombonice. Evo, pozovi policiju, ja neću da imam posla sa njom. Ja ću da ih platim, a ti pozovi policiju da je vodi'. Upiškila sam se u gaće od straha. Moji roditelji nisu hteli da gaje lopova, lažova i nekoga ko nije pošten. Nikad mi više u životu nije palo na pamet da ukradem", ispričala je Goca za "Hit Informer", prenosi "Telegraf.rs".

Kroz život Goca je na teži način naučila da ne treba vjerovati svakome. Tek što je postala punoljetna, njen najbolji prijatelj pokušao je da je siluje.

"Bili smo veoma bliski, imala sam bezgranično poverenje u njega, a on je to iskoristio. Nisam ni u snu mogla da zamislim da bi ikada pokušao da mi naudi, a on je hteo da me natera na seks. Neki muškarci misle da svaku ženu mogu da drpaju ako se napale. Posle toga sam shvatila da moram dobro da pazim kada biram prijatelje. Želela sam samo da zaboravim taj pakao, pa sam ćutala. Nisam ga prijavila jer sam se plašila i osuda okoline: 'Šta je tražila sama sa njim?' Mislim da i danas žrtve ćute iz istog razloga", otkrila je Goca.

Kao zvučno ime na estradnom nebu Goca je postala dok je bila član veoma popularne grupe "Tap 001", koja je harala muzičkom scenom devedesetih godina, ali prije nego što je postala pjevačica Tržanova je pokušala da "zapliva" u glumačkim vodama.

Njen život obilježio je i buran brak, a kasnije i raskid od Ivana Marinkovića sa kojim ima kćerku Lenu, a danas je svoju mirnu ljubavnu luku našla pored 14 godina mlađeg Raše.

Goca i Raša već godinama unazad pokušavaju da ostavre potomstvo, a ona trenutno već treći put pokušava da zatrudni na ovaj način, dok joj Raša sve vrijeme daje punu podršku.

"Raša i ja dobro podnosimo proces vantelesne oplodnje, jaki smo psihički, ali fizički mi nije lako zbog hormonske terapije na kojoj sam. Mi žene smo u stanju da pomerimo brda i planine da ostvarimo svoj cilj, a moj je da Raši rodim dete", pričala je Goca nedavno.