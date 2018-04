Godinama čekali na svojih pet minuta

Neke glumačke zvijezde su vrlo rano u svom životu stekle slavu. U ovu grupu možemo uvrstiti glumce i glumice kao što su Leonardo Dikaprio, En Hatavej, Tom Kruz i Skarlet Johanson.

Međutim, postoje i oni kojima je trebalo malo duže vremena da se proslave. Veliki broj njih je stupio na velika platna ili na pozorišne daske veoma rano, međutim publika i kritika nije mnogo obraćala pažnju na njih.

Dugogodišnjim radom, trudom i zalaganjem uspjeli su da ostvare svoje snove i postanu dio holivudske elite bez koje bi teško bilo zamisliti neka od najboljih ostvarenja sedme umjetnosti. Donosimo vam listu glumaca kojima je trebalo mnogo godina da se probiju na sam vrh.

Semjuel L. Džekson

Slavni glumac Semjuel L. Džekson se bavi glumom još od sedamdesetih godina prošlog vijeka. Krajem osamdesetih i početkom devedesetih je zabilježio nekoliko zapaženih sporednih uloga u filmovima "Do the Right Thing", "Goodfellas" i "Jungle Fever", ali je tek 1994. postao holivudska zvijezda zahvaljujući svojoj nezaboravnoj ulozi u filmu "Pulp Fiction". Tada je imao 46 godina. Glumac i danas priznaje da je taj film promijenio njegov život. Kasnije je Semjuel L. Džekson postao jedan od najtraženijih glumaca filmske industrije.

Džudi Denč

Kao i mnogi drugi glumci i glumice, Džudi Denč je imala veoma uspješnu karijeru u pozorištu prije nego što se odlučila za prelazak na veliko platno. Danas je publika najviše prepoznaje po ulozi M, šefice Džejmsa Bonda u posljednjih sedam filmova o poznatom filmskom tajnom agentu. Ona se prvi put našla u ovoj ulozi kada joj je bilo 60 godina u filmu "Golden Eye" iz 1994. godine. U međuvremenu je sedam puta nominovana za filmsku nagradu "Oscar", a prestižnu statuu je odnijela kući 1998. godine za svoju sporednu ulogu u filmu "Shakespeare in Love".

Brajan Krenston

Publika Brajana Krenstona danas može vidjeti u filmovima A produkcije, ali kritika priznaje da ga je do zvijezda dovela već stečena slava u televizijskim serijama. Krenston je prvo publiku šarmirao kao otac glavnog junaka u seriji "Malkolm u sredini", da bi se definitivno postavio kao glumačka zvijezda ulogom Voltera Vajta u popularnoj TV drami "Breaking Bad". Inače, Brajan je na početku snimanja serije "Malkom u sredini" bio četrdesetčetvorogodišnjak, i prije ove serije nije imao nijednu zapaženu ulogu koja bi ga lansirala u zvijezde. Danas priznaje da ne žali što nije odustajao, te da su se upornost i trud uspjeli isplatiti.

Melisa Mekarti

Kritika i publika kažu kako se čini da je Melisa Mekarti igrala u većini popularnih komedija u posljednjih 10 godina, međutim, ovom periodu slave su prethodile dekade pojavljivanja u sporednim ulogama više ili manje uspješnih filmova i serija. Stručnjaci sedme umjetnosti ističu da se može reći da je njena uloga u filmu "Bridesmaids" označila prekretnicu u njenoj karijeri. U tom trenutku je imala 41 godinu. Uslijedile su uloge u popularnim komedijama "The Heat", "Spy" i "Ghostbusters", ali i hit seriji "Mike & Molly". Melisa je 2015. godine dobila svoju zvijezdu na čuvenoj Stazi slavnih u Holivudu.

Kristof Volc

Legendarni režiser Kventin Tarantino je lično odgovoran za slavu glumca Kristofa Volca. Austrijski glumac je 2009. godine imao iza sebe bezbroj pozorišnih i televizijskih uloga u Austriji, Njemačkoj i Velikoj Britaniji, ali je tek svojom nezaboravnom rolom u filmu "Prokletnici", gdje je nastupio zajedno sa Bredom Pitom, dospio na radar šire javnosti. Za ulogu njemačkog oficira u ovom filmu Volc je nagređen "Oscarom", kao i za ulogu u narednom Tarantinovom filmu "Django Unchained", u kojem je nastupio tri godine kasnije. Volc ističe da je presrećan zbog razvoja njegove karijere te da je vjerovao da nikada nije kasno. Kritika smatra da je ovo veliki uspjeh za glumca za kojeg niko nije znao ni čuo sve do njegove 53. godine.