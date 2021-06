Goga Sekulić: Kredit za 'Gaćice' sam tek skoro otplatila

Marina Tucaković autor je mnogih hitova na ovim prostorima, a folk pjevačica Goga Sekulić otkrila je detalj iz saradnje sa njom o kom do sada nije pričala.

"Za album 'Gaćice' morala sam da podignem razliku u kreditu i to sam tek skoro otplatila, jer sam imala i kredit za stan", rekla je Goga i dodala da u svijetu šou biznisa nije sve tako lako kao što mnogi misle, prenosi "Blic".

"Svi kažu da mi novac nadoknadimo za jedno veče, ali to nije istina. Ulaganja su velika. Nekad nađem sponzora za spot, nekoliko puta mi je i tata pozajmio ili prijatelji. Nije da to meni neko pokloni, nego ja to pozajmim, pa uredno vratim", navela je pjevačica.

Ona se osvrnula i na današnje pjesme, koje je žestoko iskritikovala.

"Nekada su se svi stideli da izgovore ime moje pesme 'Gaćice', a danas je ona gospodska pesma", navela je popularna pjevačica u svom stilu.

Goga je u "Sceniranju" otkrila i da je morala da proda svoja kola kako bi platila Marini Tucaković pjesmu.

"Kada sam uradila jednu pesmu sa Marinom i Damirom morala sam da prodam auto kako im ne bih ostala dužna. Bilo mi je žao. A kada sam divljala sa A8 po gradu tad su svi pitali ko stoji iza mene", kaže Goga i zaključuje:

"Iza mene stojim ja! Nikad me nisu jurili za novac, ljudi su jako korektni. Desio se i prelijep gest, od Saše Lazića sam dobila jednu prelepu baladu", zaključila je Goga.