Goga Sekulić oplela po kolegama: Ne znaju ni da se pozdrave

Poznata pjevačica Goga Sekulić pojavila se na promociji novog albuma svoje drage koleginice Sandre Afrike, te progovorila o trenutnoj situaciji na javnoj sceni.

Naime, folkerka tvrdi da je nekada bilo mnogo teže dospjeti na estradu i da je ona u karijeru uložila dosta vremena, truda, ali i novca, dok se u današnje vrijeme bukvalno preko noći može postati zvijezda.

“Sad je lakše postati poznat, izdaju dva albuma i to su zvezde”, kaže Goga, ali ipak ističe da koliko brzo postaju popularni toliko i opstaju:

“Pa traju kao mleko, tetrapak (smeh). Komentarisala sam to baš skoro sa jednom koleginicom da li je bilo lakše pre ili sada napraviti karijeru ja sam rekla da je lakše sada – uđeš u rijaliti, snimiš nešto, još ako imaš nekog ko stoji iza njih finansijski da mogu to sve da izguraju da dođu do najboljih saradinika, stilista, šminkera, spotova… Neko ko ne zaslužuje dobru pesmu dobije je…”

Goga se nakon toga osvrnula na svoje početke.

“Ja sam krenula iz kuće, morala sam da završim fakultet da bi me roditelji pustili da pevam, bili su protiv toga, pogotovo otac koji je imao kontakta sa estradom u to vreme i znao kako to sve funkcioniše. Glas sam nasledila od majke i ona lepo peva, ali nije se bavila time”, prisjetila se Sekulićeva.

Ona je naglasila da Sandru Afriku izuzetno poštuje i cijeni od mlađih kolega koje, za razliku od velikih zvijezda, često znaju da se umisle i rijetko ko je poput nje skroman.

“Ja sam 25 godina na javnoj sceni, pre toga sam bila amaterka i gledam sada nekako da budem praktična, da ispoštujem medije, uživam i da se odmaram, a kad radim nastupe i u studiju, onda je to kao da sam prvi put na sceni. Sandru mnogo volim, nas dve se znamo oko 15 godina, odlična je domaćica, ona je jedna skromna i opuštena devojka iz grada, ja volim takve likove, a mnogo uspeha je napravila u karijeri, visokobudžetni almum joj je i ovaj sada“, zaključila je Goga.

