Goga Sekulić otkrila ko joj je pomogao kada je bila u teškoj situaciji

Prethodnih nedjelja pjevačica Ana Nikolić je u centru skandala, a njena koleginica Goga Sekulić pružila joj je veliku podršku.

"Nisam se još čula sa njom, ali planiram da je nađem. Ne bih preko društvenih mreža, možda neko drugi ima šifre, ali nekako ću je naći", istakla je pjevačica, pa dodala:

"Svi mi ljudi prolazimo kroz neke životne situacije, neko se izbori sa tim, a neko ne. Mnogo zavisi od toga sa kim živimo, ko su nam roditelji, ko su nam prijatelji i od okruženja naravno", objasnila je Goga.

Pjevačica je ispričala i da misli da je stvarnost kod popularnih ličnosti ponekad surova.

"Verujem sigurno da kad je ona bila najpopularnija, da su svi oko nje trčali. Ja to gledam po sebi, izbacim hit i pravi prijatelji su uvek tu i moja porodica. Moji roditelji su strogi i dan danas, ima kritika uvek, 'zakopčaj se', 'je l' moraš da se slikaš u kupaćem', uvek imaju neke primedbe. Međutim, nekako je to tako, kad imaš dobra kola, mnogo para, jede se po dobrim restoranima, sad će neko da se uvredi ali nema veze, tad su svi tu, a čim neko malo padne svi se pokupe i odu kod tih sledećih, a ovi ostanu sam. Zato čovek mora biti mentalno jak i nastaviti dalje", prenosi Kurir Gogine riječi o Nikolićevoj.

Inače, Goga je ranije ispričala da joj je Nikolićeva mnogo pomogla u teškim trenucima.

"Kad sam ja imala neke teške trenutke u životu, iako se nismo družile ona mi se prva javila i ponudila pomoć. To je bilo tačno pre deset godina. Javila mi se i pokazala da ima veliko srce, međutim, svi koji je znaju, znaju da je mnogo dobar drug pre svega. Ona meni tada nije bila bliska prijateljica. Pozvala me je na ručak i stavila mi je novac u torbu. Ja sam htela da joj to vratim, međutim ona mi je rekla da ne dolazi u obzir, da zna u kakvoj sam situaciji. Ja to nikada neću zaboraviti", rekla je Goga sa knedlom u grlu.