Goga Sekulić traži stručnu pomoć za sina

Goga Sekulić je nedavno tokom jednog intervjua govorila o problemu koji ima njen sin Vasilij Andrej.

Pjevačica Goga Sekulić je odlučila da u Beogradu potraži pomoć stručnjaka za svog nasljednika.

Naime, Gogin petogodišnji sin ima problema sa govorom.

Pjevačica je iskreno govorila na ovu temu, te otkrila sa čime se sve suočava, ali i da želi da pruži podršku roditeljima koji se susreću sa sličnim problemima.

"Dete mi kasni u govoru! Sada idemo kod logopeda. On je navikao, kao i sva muška deca 'on okom, mama skokom', ali naravno nije samo to u pitanju. Konkretne promene sam videla sa nepune dve godine kada je Vasilije prestao da me zove. Odlučila sam da se vratim u Beograd i potražim pomoć naših stručnjaka. To je velika muka, velika borba", rekla je Goga i dodala:

"Mnogo je takvih slučajeva, da deca budu zdrava, a da kasne u govoru! Objasnili su mi da postoje različite mutacije, a to nije autizam kako obično odreaguju na prvu."

Sekulićeva ističe da je u ovakvim situacijama najbitniji rad sa djetetom, ali i da je odlazak u vrtić i druženje sa vršnjacima i te kako bitan:

"Zaključak u svemu tome je samo rad, rad i rad! To je iscrpljujuće, nije lako ni roditeljima ni deci. Jako je bitna socijalizacija! Vrtić je jako bitan, da dete oseti prostor, drugare, atmosferu. Proces podrazumeva odlazak kod logopeda, defektolog, u sezornu sobu, sve je to jako bitno! Ima mnogo načina da se pomogne. Sve je Božija volja i rad", rekla je pjevačica, pa se osvrnula na njegov napredak.

"Napredak se vidi! Jako je spor, ali on je samo jednom mali. Zato sam i zapostavila karijeru, da bih se posvetila samo njemu! Bila sam u fazonu 'ili - ili'. Sigurno bih ostavila pevanje ako bih morala da biram. Moj sin govori na nekom svom jeziku. Jako je veseo, ali kad bude progovorio onako kako treba, to će biti prava fešta, slavlje i svi ćete bit pozvani", zaključila je Goga u emisiji "Premijeri Vikend - specijal", prenosi "Informer".

