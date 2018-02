Goldi Hon: Imala sam užasna iskustva u Holivudu

Glumica Goldi Hon (72) u jeku afera povezanih sa seksualnim zlostavljanjem u Holivudu imala je šta da kaže.

Naime, ona je prokomentarisala, da je nažalost takvo ponašanje “oduvijek prisutno u industriji” i da joj ne bi vjerovali kada bi ispričala šta je sve doživjela.

„S 18 sam bila plesačica u Njujorku. Imala sam užasna iskustva, nadmašila bih sve priče koje ste do sada čuli. Srećom, uvijek sam se izvukla. Imala sam roditelje snažnog karaktera koji su me tako vaspitali i bila sam jako zrela. Znala sam šta treba da uradim. Mnoge djevojke to nemaju, ne znaju kako da reaguju i šta da urade“, rekla je Goldi i dodala kako je doživjela nekoliko napada koje je jedva izbjegla.

„Ovo što se događa rezultat je narcizma, ljudi koji misle da imaju pravo na sve što požele, misle da su nepobjedivi“, objasnila je Goldi, prenosi 100posto.hr.

Atraktivna glumica je upoznata sa životom i funkcionisanjem Holivuda već pola vijeka, koliko traje njena karijera, a za to vrijeme nagledala se i preživjela svašta, kako kaže.

Goldi Hon se danas više bavi aktivizmom pa se posvetila podizanju svijesti o važnosti mentalnog zdravlja.