Golferka hrvatskog porijekla priznala da ne nosi donji veš

Jedna od najpopularnijih golferica na svijetu, podrijetlom iz Hrvatske, Paige Spiranac, objavila je na društvenim mrežama detalj iz svog intimnog života i iznenadila obožavaoce.

Tokom podcasta jedan od pratilaca upitao ju je koji donji veš voli nositi dok igra, a ona je odgovorila da donji veš uopšte ne nosi.

"Ne nosim donji veš jer nosim kratke uske hlače. Previše bi to bilo slojeva da još i gaćice odjenem. Uglavnom nosim prišivene kratke hlačice za suknje ili samo kratke hlače, ali ne i donji veš", objasnila je.

Osim toga, priznala je i kako se osjećala kad je njen bivši momak javno objavio golu fotografiju koju mu je poslala.

"Rekla sam da ne mogu vjerovati da je to napravio, a on mi je odgovorio da sam drolja i da sam to zaslužila", otkrila je, prenio je index.