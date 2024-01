Golupčići uhvaćeni na djelu, akcija je bila kratka (VIDEO)

Timoti Šalame i Kajli Džener iz nekog razloga i dalje kriju da su u vezi.

Tako su se ponašali i pred kamerama tokom sinoćnje dodjele Zlatnih globusa u Los Anđelesu.

Tokom emitovanja prenosa bilo je jasno da su suzdržani, a onda je znak za početak emitovanja reklama značio da se prepuste strastima.

Ipak, zaboravili su na to da neko i tada sve snima.

Kajli je prvo zaljubljeno milovala partnera, časkali su i smješkali se, a onda je pao supebrzi poljubac.

Dovoljno da snimak postane hit na X-u, prenosi CdM.

A nakon poljupca, kao da se ništa nije desilo…

Date night at the #GoldenGlobes with @RealChalamet and @KylieJenner pic.twitter.com/9quOFiNSsO