Goran Dragić "krio" da se razveo od Srpkinje s kojom je slavio slavu

Goran Dragić, slovenačka legenda košarke srpskog porijekla, je ličnost koja je poslije karijere mnogo puta bila u centru pažnje zbog privatnog života, kao i zbog izjava u raznim podkastima.

Ipak, sve je iznenadila fotografija kada je otkrio vezu sa Grejs Marfi objavljivanjem romantične fotografije na Instagramu.

Goran Dragić i njegova nova djevojka Grejs Marfi, koja se u Ameriku preselila iz Brazila sa 23 godine, ranije su bili povezivani pošto su prisustvovali ceremoniji penzionisanja bivšeg Dragićevog saigrača Udonisa Haslema, a nedavno je Slovenac potvrdio vezu sa Brazilkom.

Goran Dragić je prethodno bio osam godina u braku sa Majom Dragić, sa kojom ima dvoje djece. Bivši slovenački internacionalac i bivši član Finiks Sansa, Hjuston Roketsa, Majami Hita, Toronto Reptorsa, Bruklin Netsa, Čikago Bulsa i Milvoki Baksa poslije razvoda ostao je na Floridi, gdje je proveo najuspješniji period svoje košarkaške karijere.

U jednom intervjuu je Dragić otkrio kako je sa svojom, sad već bivšom suprugom, slavio Božić.

“Posljednja dva Božića sam slavio kod kuće i bilo je super. Kada sam na putovanjima to ide malo teže. Ponekad moram Amerikancima da objašnjavam zašto ne slavim Božić istog dana kada i oni, da sam ja pravoslavan. Saslušaju me, skapiraju o čemu se radi. Kod nas se u porodici drži do toga, slavimo praznike, uvijek smo vodili računa o tome.

Uskoro će i naša slava, Sveti Jovan, kada se po tradiciji u našoj kući okupe prijatelji, nekad dođe rodbina iz Bosne, Slovenije. Moja žena je Srpkinja, njeni su iz Banjaluke, i pravi je majstor za sve te domaće specijalitete, bosanske pite, za Božić zamijesi pogaču u koju stavljamo dukat, uvek bude veselo…”

Dragić je u jednom od intervjua otkrio i da je mogao da umre tokom samo jedne vožnje sa Krisom Andersenom. Tada su, prema priči slovenačkog košarkaša, prošli kroz pet semafora kroz crveno svjetlo, kao i da je pisao svojoj bivšoj ženi "oproštajno pismo, da je voli i da čuva djecu", piše Sportal.

Ko je Grejs?

Grejs Marfi je uspješan preduzetnik i osnivač kompanije “Advanced Care Partners” (ACP), takođe je investitor, filantrop i majka dvoje djece, Lukasa i Nikolasa. Kada se 2003. preselila u Sjedinjene Države, gdje je ostvarila svoj san, nije znala engleski i sa sobom je imala samo nekoliko kofera. Prvu priliku za rad dobila je u banci, a svojim trudom i zalaganjem za samo nekoliko godina napisala je veoma uspješnu poslovnu priču

