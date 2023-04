Grobnica Nine Rešića otkriva misteriju o pokojnom pjevaču

Pjevač i kompozitor Nino Rešić preminuo je 18. oktobra, 2007. godine, a iza sebe ostavio je ćerku Sandru Rešić, koja je danas poznata pjevačica.

Na Jutjub kanalu pojavio se snimak Ninove vječne kuće, koji otkriva i istinu o njegovom imenu. Naime, na spomeniku piše Rešić Amir Nino.

"On je sahranjen ovde, u Bosanskoj Dubici. Niko od porodice ne dolazi. Spomen ploču podigao je njegov daidža, a ne deca i bivše žene. To i piše na spomen ploči. Kasnije, pre oko dve godine, Ninov prijatelj Neša na spomenik je postavio i knjigu na kojoj je ispisana emotivna poruka. Takođe, najverniji fanovi postavili su zvezdu koja se jasno vidi. Sve to nije učinio niko od njegovih, nije učinila najbliža porodica", ispričala je sagovornica za Telegraf.

Podsjetimo, Sandra Rešić, Ninova ćerka govorila je za domaće medije prije nekoliko mjeseci o detaljima života pokojnog oca.

"Ja iz Ninove priče, ono što ja znam, i što mi porodično znamo, opet kažem, od njega, jeste da je Vesna (Zmijanac) bila njegova najveća ljubav i da su se oni mnogo voleli. Zašto ga nije pomenula u biografiji, to zaista ne mogu da komentarišem, jer ne znam. Znam samo da je to bila velika ljubav", rekla je Sandra o vezi oca Nina i Vesne Zmijanac, koja je tresla estradu devedesetih, a onda se osvrnula na dnevnike koje je folker pisao:

"U tatinim dnevnicima nema ništa! Odmah to moram da kažem! Nema ničega spektakularnog, što bi, kada bi se objavilo, izazvalo skandale. Moja mama je imala prilike svojevremeno da pročita delove. To je bio ono: 'Danas je bio 14. januar...' IOpisivao je svakodnevnicu. Meni je žao što nemam Ninove foto - albume, jer tu je bio sav njegov svet. On je sve slikao. Od njega mi je ostala samo jedna košulja, u kojoj je snimao spot sa Draganom Mirković 'Divlja devojka'. To je jedina njegova fizička stvar koju imam", govorila je Sandra.

(Kurir.rs)