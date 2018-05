Gvinet Paltrou: Bred Pit me zaštitio od Vajnštajna

Glumica Gvinet Paltrou opisala je u emisiji Hauarda Sterna detalje o večeri kad se njen tadašnji dečko Bred Pit suprotstavio Harviju Vajnštinu nakon što je saznao da ju je seksualno uznemiravao, piše Dejli mejl.

Gvinet Paltrou kaže da su 1995. bili na premijeri Hamleta na Brodveju kada je Pit spazio Vajnštajna i gurnuo ga je uza zid i rekao mu: "Ako se ikad ponovo zbog tebe bude osjećala neprijatno, ubiću te!"

To se dogodilo nedugo nakon što je i Džejson Prisli, poznat po ulozi u seriji "Beverli Hils 90210" rekao da je udario Vajnštajna.

Glumica je rekla da se osjećala čudno i da nije imala pojma da će Vajnštajn pokušati da joj priđe, prenose mediji.

"Odmah sam rekla Pitu šta se dogodilo. Bila sam jako uznemirena, a upravo sam bila potpisala dva filma za tog čovjeka", kazala je Gvinet Paltrou.

Ona je prvi put progovorila o ovoj temi prošle godine za Njujork tajms i tako postala jedna od prvih glumica koja je javno optužila čuvenog producenta.

"Bila sam još dijete i strašno uplašena. Kad sam stigla u hotel, on je počeo da me masira i pozvao me je da mu se pridružim u spavaćoj sobi. Bila sam očajna. Dotad sam ga smatrala nekakvim 'ujakom Harvijem", istakla je Gvinet Paltrou.

Nakon što ga je odbila, producent je počeo da viče na nju i upozorio je da nikome ne smije da kaže šta se dogodilo.

(NN/b92.net)