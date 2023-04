Hale Beri objavila fotografiju bez odjeće na Tviteru

Američka glumica Hale Beri objavila je na Tviteru fotografiju na kojoj bez odjeće pozira na balkonu svoje kuće, dok ispija vino iz čaše.

Kako prenosi Foks Njuz, 56-godišnja dobitnica Oskara se fotografisala neposredno pred zalazak sunca, okružena cvijećem na terasi, dok je slobodnom rukom prekrila grudi.

"Radim ono što mi se radi", napisala je Beri u tvitu u kojem je objavila fotografiju.

