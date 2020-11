Hale Beri odgovorila na zajedljivi komentar da je loša u krevetu

Glumica Hale Beri odgovorila je na negativne komentare Lise Rej MekKoj u kojima je govorila o njenom seksualnom životu.

Tokom emisije "Fox Soul’s Cocktails With Queens" MekKoj i druge voditeljke Klaudija Džordan, Vivika A. Foks i Silena Džonson prvo su razgovarale o tome da li je Toni Brekston dobra u krevetu.

"Toni Brekston je imala neke dobre momke", rekla je Džordan, implicirajući da mora da je dobra u krevetu. MekKoj je tada odgovorila: "Ne znamo šta radi u spavaćoj sobi. Mogla bi da bude kao Hale Beri."

Kad je Džordan zamolila Lisu Rej da pojasni da li je insinuirala da je Hale loša u krevetu, ona je rekla: "Tako kažu. To sam pročitala i to sam čula."

Hale Beri nije trebalo puno vremena da odgovori na ove komentare.

"Pitaj mog čovjeka Van Hanta, on će ti reći sve što treba da znaš", napisala je Beri na Tviteru uz emotikon koji plače od smijeha.

Ms. @TheRealLRaye1, ask my my man @vanhunt he’ll tell ya all y'all need ta know. https://t.co/ozoUtmFEH3