Hali Beri morala da obrije kćerki glavu

Hali Beri bila je primorana da obrije ćerkinu glavu nakon što je hlor oštetio njenu kosu.

Glumica je objasnila da je njena ćerka Nala (12) išla na svakodnevne seanse plivanja na bazen od kada su uvedene mjere izolacije. Razgovarajući sa Džimijem Felonom u emisiji "Tonight Show", Hali je rekla: "Svaki dan plivamo i dok izlazimo iz bazena, tražim mojoj ćerki da joj počešljam kosu, na šta će ona: 'Ne diraj me, ne mogu to da podnesem, skoro pa sam tinejdžer, nemoj da mi četkaš kosu. Prije dvije večeri, radimo njen domaći zadatak i Nala ustaje: 'Mama, bojim se da ti kažem, ali pipni mi zadnji dio glave'. Sva njena kosa, koja doseže preko ramena, pretvorila se u žbun koji liči na matirano krzno. Još nisam ni prst stavila u to i povlačim ga, ona već vrišti", ispričala je Hali Beri.

Nakon što je kako kaže pokušala da kosu tretira balzamom i iščešlja, na kraju je morala da obrije dio jer spasa nije bilo.

Kad je Džimi pitao da li je Nala u redu s tim, Hale je istakla: "Nije bila kul sa tim, ali to je bila naša jedina opcija. Ali sada shvata. Objasnila sam joj: "Prvo, moraš da dozvoliš svojoj majci da ti pomogne. I drugo i važnije od svega, naučila si da moraš da četkaš kosu. Svakog dana moraš da je češljaš", ispričala je Beri.