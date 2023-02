Halid Bešlić pozvao mladu Špankinju da nastupi sa njim u Zetri (VIDEO)

Nakon priče o Lauri Marin, poznatoj mladoj Špankinji koja izvodi pjesme sa naših prostora, pjevač Halid Bešlić odlučio je da joj ispuniti želju da posjeti Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.

I ne samo to. Na njeno ogromno oduševljenje, pjevač je Lauru pozvao da mu se pridruži na bini, tokom njegovog velikog koncerta u sarajevskoj Zetri.

Inače, Halid i njegov menadžer Nedim Srnjo, skupa su pogledali video priču o Lauri. Kažu kako su gotovo u isto vrijeme predložili jedan drugome da Lauru pokušaju dovesti u Sarajevo.

"Meni su uvijek gosti naši ljudi. Velike zvijezde, manje zvijezde i tako dalje. Zaintrigiralo me kako govori naš jezik, kako pitko onako priča, kako je simpa to. I onda sam u jednom momentu rekao Nedimu: pa mogli bi nju da pozovemo, jer ona stvarno dobro pjeva. Vidi se da je talentovana do bola", navodi pjevač za N1, iz čijeg je studija putem video poziva razgovarao sa mladom Špankinjom.

Laura je kazala da su njeni roditelji i porodica iznenađeni njenom velikom popularnošću na Balkanu.

Ranije nisu čuli za Halida, s obzirom na to da su rođeni i žive u španskoj Galiciji, ali da posljednjih dana slušaju samo njegove pjesme.

"Ti si mi poslao poruke, a ja sam čitala i mislila da je laž. Nažalost, moja mama i moja sestra ne znaju ko je veliki Halid Bešlić. Ja ne mogu ovdje svima da objasnim šta to znači da mene Halid Bešlić pozove na njegov koncert u Zetri", kazala je Laura.

Laura i Halid već su dogovorili koje će pjesme izvoditi u Zetri.

Inače, Laura je vjerovatno najpoznatija Špankinja ikada koja izvodi pjesme sa prostora bivše Jugoslavije. Ima 18 godina, rođena je u Galiciji, gdje živi s roditeljima. Desetine hiljada ljudi prate njene profile na društvenim mrežama, a ona tamo redovno objavljuje zanimljive obrade pjesama Dine Merlina, Halida Bešlića, Lepe Brene, SARS-a i drugih muzičara iz našeg regiona.