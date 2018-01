Harelson: Morao sam zapalim džoin da izdržim večeru sa Trampom

Glumac Vudi Harelson sanjao je kao klinac da postane policajac, a kasnije neka vrsta tajnog agenta, američka verzija Džejmsa Bonda.

"Vjerovatno sam bio pod uticajem stvari koje sam gledao, i razmišljao sam kako bi to bilo sjajno", rekao je on u ispovjesti za britanski “The Guardian”.

"Ali, o moj Bože, to bi bilo užasno. Možete li da me zamislite kako štitim predsjednika Trampa. Pa ja bih zalepio prokletu metu na njega".

Bila je ovo, piše novinar “The Guardiana” polu-šala. Harelson danas živi na Mauiju, i smatra da bi njegov komšija i prijatelj Vili Nelson bio bolji lider od "narcisa koji se trenutno nalazi u Bijeloj kući".

Čuveni glumac upoznao je aktuelnog američkog predsjednika prije više od deceniju preko prijatelja Džesija Venture, tadašnjeg guvernera Minesote. Tramp je tada želio da bude njegov kandidat za potpredsjednika na izborima 2014. godine.

"Otišli smo u Trampovu kulu - pričam o teškoj večeri za preživjeti. Sve o čemu je umio da priča bio je novac. Poslije 45 minuta, rekao sam 'izvinite me', izašao sam napolje i zapalio džoint. Mislio sam: 'Kako ću da preživim ostatak ovog obroka?'. Ja nisam želio ni da večeram sa tim čovjekom, a on je danas je**ni predsjednik", ispričao je Harelson.

Harelson, koji je posvećen očuvanju životne sredine - jednom prilikom popeo se na most Golden gejt u San Francisku kako bi razapeo transparent kao znak protesta zbog sječe džinovskih sekvoja - veoma je pesimističan kada je riječ o budućnosti, prenosi Nedeljnik.

"Tramp se povukao iz Pariskog sporazuma i dao je pristup ekstraktivnoj industriji raznim divljim oblastima i parkovima. On je upravo ono što sam očekivao da će biti - on je biznismen koji pravi dilove sa drugim biznismenima. On je kao 'hajde da napravimo novac, hajde da ukinemo propise'. Mnoge od ovih zakona je bilo veoma teško izglasati, upravo zbog moći koju posjeduju te industrije, i sada ih on uništava. Ekološki gledano, on je najveća katastrofa koja nam se ikada dogodila", ističe Harelson.

U prošlosti Harelson nije plaćao poreze kada se nije slagao sa potezima vlade, međutim, danas kaže da ne vidi kako to pomaže.

"Da, imam potrebu da budem aktivan, i da radim nešto protiv ovog s**nja koje nam se događa, ali borio sam se i ranije, i nikada nisam pobijedio. Čitava ta stvar me je koštala bogatstva", zaključio je čuveni glumac.