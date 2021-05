Hari: Moj život je kombinacija Trumanovog šoua i zoo-vrta

Princ Hari je izjavio da želi da "prekine ciklus bola i patnje" svog odrastanja i da ga ne prenosi na sopstvenu djecu.

"Mislim da ne bismo smjeli da upiremo prstom ili da nekoga okrivljujemo, ali svakako kada je riječ o roditeljstvu, ako sam iskusio neki oblik bola ili patnje zbog bola ili patnje koju su možda pretrpjeli moj otac ili moji roditelji, pobrinuću se da prekinem taj ciklus da ga ne bih prenio dalje", rekao je Hari u popularnom podkastu "Armc hair Expert".

Princ Hari, koji očekuje kćerku sa suprugom Megan i koji je već otac njihovog sina Arčija, opisao je svoj život kao "kombinaciju Trumanovog šoua i boravka u zoološkom vrtu", prenosi Bi-Bi-Si.

"Mnogo je genetskog bola i patnje koji se ionako prenose, te bismo mi kao roditelji trebali učiniti najviše što možemo da pokušamo i da kažemo: 'Znate šta, to mi se dogodilo, postaraću se da se to tebi na dogodi'."

Dodao je da je samo u jednom trenutku počeo da "sklapa kockice" i da uviđa da ga je njegov otac tretirao na isti način na koji je on tretiran, nakon čega se zapitao "kako to mogu da promijenim kada je riječ o mojoj djeci?".

Vojvoda je rekao da preseljenje njegove porodice u SAD nije bio dio plana, ali "ponekad morate da donosite odluke i porodicu stavljate na prvo mjesto", kao i mentalno zdravlje.

Govoreći o životu u Los Anđelesu, u Kaliforniji, rekao je da se sada oskeća drugačije, jer se može kretati slobodnije.

"Mogu staviti Arčija na zadnji dio mog bicikla, što nikad ne bih imao priliku da učinim", rekao je Hari.

Govorio je i o prvom dolasku Megan u London.

"Kada je Megan prvi put došla u London, dogovorili smo susret u supermarketu. Pretvarali smo se da se ne poznajemo, slali smo poruke jedno drugom. Ljudi su me posmatrali, upućivali mi čudne poglede, dolazili do mene da me pozdrave", ispričao je Hari.

"Na glavi sam imao šiltericu, gledao u pod i pokušavao biti neprimjetan. Nevjerovatno je koliko žvakaćih guma ima na podu, totalni nered", dodaje.

Priznao je da se nikada nije osjećao uklopljenim u kraljevsku porodicu.

"To je posao, zar ne? Nabacite osmijeh i gurate dalje. Imao sam 20 i nešto godina kada sam razmišljao da ne želim taj posao, da ne želim biti ovdje. Ne želim raditi to. Pogledajte šta je to učinilo mojoj majci.

Kako ću se ikada skrasiti i imati porodicu ako znam da će se to opet dogoditi", priznao je emotivni Hari.

"Vidio sam kako to izgleda iza kulisa, znao sam kako cijela stvar funkcioniše i nisam želio biti dio toga", dodao je.

Megan je Harija podstaknula da potraži pomoć psihoterapeuta zbog toga što je konstantno bio ljut zbog uplitanja medija u njegov život.

"Kada sam počeo ići na terapiju, činilo se kao da je balon raspuknuo. Izvukao sam glavu iz pijeska, dobro je protresao i shvatio da sam na privilegovanom položaju, da se prestanem žaliti i da prestanem razmišljati da želim nešto drugačije", ispričao je.

Prije sedam godina pokrenuo je sportski događaj Invictus Games kako bi pomažući drugima pomogao i sebi.

"Shvatio sam da moram promijeniti stvari, jer ne mogu izaći. Zapitao se kako da učinim stvari drugačijima, kako učiniti majku ponosnom i iskoristiti platformu da napravim stvarne promjene", kaže Hari.