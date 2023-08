Hari Stajls ima novu djevojku

Višenedjeljne sumnje Hari Stajls da ima novu devojku, zvanično su i potvrđene.

Pjevač je uhvaćen sa svojom partnerkom, glumicom Tejlor Rasel.

Njih dvoje su uslikani zajedno nakon premijere predstave u pozorištu u Londonu, u kojoj ona igra.

A da su defitivno u vezi govori to što su bili jako prisni i sve vrijeme su se grlili.

Hari je upoznao svoju devojku i sa prijateljima i nije se odvajao od nje cijelo veče.

Tejlor je inače kanadska glumica, a tim poslom se bavi od 18. godine.

Igrala je u televizijskim filmovima i serijama, a proslavila se u "Netfliks" serijalu "Lost in space" iz 2018. godine. Najzapaženija uloga do sada je u filmu "Bones and all" sa Timotijem Šalameom, koji je premijerno prikazan prošle godine na Festivalu u Veneciji, piše Mondo.