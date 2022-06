Hari i Megan Markl na proslavi jubileja dočekani ovacijama i zvižducima

Princ Hari i Megan Markl dočekani su u petak na jubilarnoj službi u crkvi sa zvižducima, ali istovremeno i ovacijama i klicanjem od uzbuđenja zbog njihovog povratka u Veliku Britaniju.

Činilo se da je reakcija prisutnih bila podijeljena te se moglo čuti glasno zviždanje, ali i klicanje, dok je par koji živi u Santa Barbari u Kaliforniji od dramatičnog izlaska iz kraljevske porodice 2020. napuštao katedralu St. Paul u Londonu držeći se za ruke.

Tokom službe u crkvi u okviru obilježavanja jubileja kraljice Elizabete, Hari i Markl su primjetno sjedili na suprotnim stranama od njegov brata, princa Viliama i njegove supruge Kejt Midlton.

Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa umjesto toga sjedili su sa svojim rođacima princezom Eugenie i princezom Beatris i njihovim muževima, Džekom Bruksbankom i Edoardom Mapeli Mozijem.

PLATINUM JUBILEE: Prince Harry and Meghan are cheered and booed at St Paul's Cathedral, London, day two of the Platinum Jubilee. pic.twitter.com/ptc2T5zMcp