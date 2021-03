Hari i Megan: U palati su brinuli o boji kože našeg sina

Britanski princ Hari (36) i njegova supruga Megan Markl (39) gostovali su u emisiji kod američke voditeljke Opre Vinfri, gdje su otkrili detalje života u Bakingemskoj palati, prenijeli su svjetski mediji.

Megan, čija je majka Afroamerikanka, a otac bijelac, izjavila je da je u vrijeme dok je bila trudna i čekala rođenje sina Arčija (2), u palati izražena "zabrinutost oko toga koliko će biti tamna biti njegova koža kada se rodi."

Opra Vinfri je na to odgovorila sa "molim?" i zaćutala na kratko.

Hari je rekao Vinfri da se osjećao zarobljenim dok je vodio kraljevski život, kao i da je bio iznenađen kada je prošle godine saznao da mu je porodica ukinula finansijska sredstva, kao i obezbjeđenje.

Princ ističe da njegova porodica nije podržavala Megan, koja je priznala da je prije udaje bila naivna u pogledu života u kraljevskoj porodici.

Intervju će danas biti prikazan i u Velikoj Britaniji, ali se još nije sve otkrilo, ostatak razgovora će biti emitovan danas popodne na CBS-ju.

Hari je kazao da ne bi napustio život u kraljevskoj porodici da nije bilo njegove supruge, glumice, koja je glumila u poznatoj američkoj TV seriji "Odjela".

"Ne bih mogao da izađem, nisam vidio izlaz. Bio sam zarobljen, nisam shvatao da sam u zamci. Moj otac i brat su zarobljeni", priznao je Hari.

On je dodao da jedno vrijeme otac nije htio da govori sa njim, kada je čuo da napušta kraljevsku porodicu, ali da su obnovili odnos, što se ne može reći i za brata Vilijama, sa kojim trenutno nema blizak odnos.

Opra je pitala Megan kako su pisanja tabloida o njoj uticala na njeno mentalno zdravlje.

"Imala sam suicidne misli i tražila sam pomoć odjeljenja za ljudske resurse u palati, ali mi je rečeno da ništa ne mogu da učine. Bilo me je sramota da to kažem tada i bilo me je sramota da kažem Hariju, znam koliko je propatio. Znala sam da ako nešto ne kažem, da bih zaista izvršila to. Jednostavno, više nisam željela da živim", rekla je Megan.

Ona je dodala da je bila zabrinuta što njen sin neće imati titulu princa, što znači da nece dobiti obezbjeđenje.

"On mora da bude bezbjedan. Ako kažete da će titula uticati na njegovo obezbjeđenje, nismo mi stvorili mašinu oko nas, u smislu da smo mamac i hrana za tabloide", kazala je Megan.

Hari je rekao da je kraljevska porodica prestala da ga finansira početkom prošle godine, nakon što je objavio planove da se trajno povlači sa svojih dužhnosti člana kraljevske porodice, a obezbjeđenje za svoju porodicu je platio od novca koji je ostavila njegova pokojna majka, princeza Dajana.

Hari je demantovao da je prevario svoju baku, kraljicu Elizabetu Drugu.

"Nikada nisam obmanuo svoju baku, niti bih, izuzetno je poštujem", poručio je, na šta se Megan nadovezala da je kraljica uvijek bila dobra prema njoj.

Mladi par je otkrio da će njihovo drugo dijete biti djevojčica.

Bakingemska palata zasad nije reagovala na intervju.