Haris Džinović: Ne interesuje me slučaj Sergeja Trifunovića, kao ni moj

Pjevač Haris Džinović poslije razvoda od kreatorke Meline Džinović radi punom parom, a u razgovoru za “Blic” je otkrio da ga i dalje iznenađuje što je njegov rastanak sa Melinom izazvao veliku pažnju javnosti.

“Pitajte me sve, ja ću vam reći bez dlake na jeziku. Mene to uopšte ne interesuje. Ne interesuje me slučaj Sergeja Trifunovića, kao ni moj. To nije skandal, to je jedan običan razvod, ne znam zašto ljudi prave dževu, toliko nije bilo dževe ni kad su se razveli Bred Pit i Anđelina Džoli, šta je sad to? Možda jesam bio najinteresantniji u tom trenutku, ali toliko pisanja? Vijerovatno to je cijena slave”, kaže Džinović za Blic.

Pjevač je organizovao druženje sa medijima povodom predstojećih koncerata u Sava Centru koji su zakazani za decembar, a sada se prisjetio kada je prvi put tamo nastupao:

“Bili su Čola i Brega gosti na mom nastupu, to je bilo 1991. godine. Ove godine će biti jako lepo, imam značajne goste, ne mogu da ih otkrijem, jer nisam napravio konsultaciju sa njima”.

Zdravko Čolić je jednom prilikom izjavio kako je “star i da ne može da priča sa medijima, ali da će pjevati dok ga god glas služi”, a Haris je dao svoj sud o izjavi svog kolege:

“Ja ne znam šta Čola misli, ali mislim da kako jednako pjevam. Tako moram da i odgovaram medijima. Možda se čovjek umorio, vjerovatno mu je toga preko glave”.

Osim brojnih nastupa kojima je posvećen, Haris je otkrio da vrijedno radi i na novoj pjesmi.

“Vjerujem da ću objaviti neku pesmu, počeli smo nešto da radimo. Neće biti ništa od te pjesme (na koncertu), jer ljudi ne poznaju tu pjesmu, ne mogu da uživaju u njoj. Kada sam 1999. godine objavio pjesmu “Kako mi nedostaješ”, te godine je nije znao niko, ali zato su mi je 2001. tražili pet puta da je otpjevam. Napravila je lom”, kazao je on.

