Haris Džinović otkrio da li se čuo sa bivšom suprugom

Pjevač Haris Džinović i modna kreatorka Melina Džinović su emotivnu vezu započeli još 2002. godine, od tada dobili i dvoje djece, ćerku Đinu i sina Kana, a u bračne vode stupili su 12 godina kasnije.

Ipak, njihov brak je sada došao do pucanja, o čemu je Haris tek sada smogao snage da govori...

Pjevač navodi da je Melina njega ostavila i da je on posljednji saznao da je prevaren.

"Ne znam zašto se digla tolika frka, to je jedan običan proces, jedan običan razvod. Ima stara izreka 'Prevareni muž zadnji sazna', nije to neko izmislio bezveze. Nemojte ništa da me pitate o razvodu, pitajte Melinu, nisam ja nju ostavio nego ona mene, ona zna sve. Nisam spreman za novu ljubav, principijalno ne", rekao je Haris, pa nastavio:

"To nije nimalo lak period kada se sve rastura, ali nema veze. Muzika i moji nastupi su jedna velika inspiracija i zaštita, naročito ako se ljudi raduju tvojim pesmama. Sa Melinom se nisam čuo, ništa me ne zanima. Što vas ne ubije, to vas ojača. Iz jedne bitke sam izašao živ i zdrav, nisam izgubio tu bitku, to je motivacija za sve i za život", izjavio je Haris Džinović za Blic.

Podsjetimo, Melina Džinović se prvi put nakon svih ovih vijesti i Harisove potvrde da ga je varala pojavila u javnosti, na početku rada fondacije Angelina, osnovane na inicijativu porodice tragično stradale devojčice Angeline Aćimović, u masakru u OŠ "Vladislav Ribnikar".

Melina je odbila da da izjavu medijima, izbjegavajući bilo kakav kontakt, a sudeći po onome što se vidjelo, dalo se zaključiti da se potrudila da izgleda bolje nego ikada i time možda pošalje i poruku da je ona - odlično, prenosi Telegraf.

