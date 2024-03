Haris Džinović pomenuo djecu: Znaju možda čak i više od mene

Haris Džinović nastavlja da iznosi detalje razvoda braka sa Melinom Džinović, poslije 22 godine braka, a sada je pomenuo i djecu Kana i Đinu.

Pored brojnih detalja koje je iznio o bivšoj, otkrio je i kako se njihova djeca nose sa njenim odlaskom iz porodične kuće, zbog drugog muškarca.

"Oni su dobro. Znaju sve, možda čak i više od mene o nekim stvarima kojima se ja nisam bavio, a koje su njima do ušiju dopirale. Više su u gradu, više su u movingu nekom, tako da v,erovatno znaju nešto. Ja stvarno ne znam ništa",istakao je Haris na samom početku i dodao:

"Ja dugo spavam. Do kasno radim kad sam na koncertima. Nemam nekih obaveza i taj luksuz mogu sebi dozvoliti. Da odspavam duže, ne baš da prespavam dan, ali skoro da se tako desi. Odem na tenis, odigram tenis ili sjedim s prijateljima u teniskom klubu. Ja u stvari nigdje i ne izlazim ako se ne ukaže neka prilika koja se mora baš ispoštovati",bio je iskren Džinović, koji je priznao i šta je savjetovao sina.

Kako je otkrio i sina Kana je posavjetovao kada su žene u pitanju.

"Ja sam svom sinu Kanu rekao: Kane, ako izlaziš naveče i da upozaš neku djevojku, tu hljeba nema. Devojke se po danu love, a dogovaraju za naveče. Prema tome kad dođeš negdje naveče sve su zauzete. Onda me on danas zove i kaže mi: Taić, obišli smo šest-sedam baštenskih prostora, upoznali smo osam devojaka. Ja mu kažem: "Eto vidiš." Kaže on: "Jao kakav si ti lav", rekao je on za "Kurir".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.