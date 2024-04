Harisova i Melinina kćerka odabrala stranu

Melina i Haris Džinović riješili su da se razvedu i stavili su tačnu na brak nakon 22 godine ljubavi.

Vijest o njihovom razvodu iznenadila je mnoge, a Haris se potom nekoliko puta oglasio ovim povodom.

Pjevač je između ostalog istakao kako njihov zajednički sin Kan nije u dobrim odnosima sa Melinom, dok je kćerka Đina ostala privržena majci.

Ipak, Đinin najnoviji postupak postavio je novo pitanje.

Nasljednica je Melinu otpratila sa Instagrama i time otvorila pitanje da li su i dalje u dobrim odnosima.

Podsjetimo, Melina je nedavno upala u porodičnu kuću na Senjaku u kojoj Haris živi sa sinom Kanom i kćerkom Đinom. Pjevač je otkrio kako su djeca reagovala na tu situaciju.

„Melina nije pokušala da me kontaktira. Ona je napustila kuću, kad je došla pozvao sam policiju. Ona ima pravo da pokupi šta je njeno, ona ima svoj neki stan, živi na drugom kraju grada. Ne znam koji je bio razlog njenog dolaska, ja sam pozvao policiju, dali smo izjave oboje i tako se to završilo. Malo miriše na provokaciju, ali ne znam zašto nije htjela da ode. Rekla mi je da je ovo njena kuća. Bili smo svo četvoro kod kuće, oni su ćutali, molili su je da ode, ali ona nije htjela. Djeca (Kan i Đina) su se plašila da ne pređe sve u fizički obračun“, rekao je on u emisiji „Premijera-vikend specijal“, prenosi Nova.rs.

