Hit Vere Matović obišao svijet: Pišu peticije da me pošalju na Evroviziju

Vlasnica hita "Miki, Milane" Vera Matović ponosna je što je njena pjesma ponovo doživjela ekspanziju nakon 12 godina. Gdje god da se okrenete čućete tu pjesmu koja je 2009. godine bila na vrhuncu popularnosti, koja ne jenjava ni danas.

Društvene mreže preplavljene su snimcima na kojima mlađe generacije pjevaju stihove čuvene numere, a ono što je i te kako interesantno jeste da je ova pjesma oduševila i strance koji su je pjevušili i iste klipove objavljivali na Instagram, Twiter, Tik-Tok. U razgovoru za 24sedam, Vera je otkrila da joj je puno srce zbog svega, te ističe da dobija poruke podrške da se kandiduje za Eurosong sa numerom "Miki, Milane".

"Drago mi je što su deca prihvatila ovu pesmu. Ta deca koja nisu bila rođena pre 12 godina, ona su sada to čula i pesma je krenula. Nema deteta, čoveka koji ne peva ovu pesmu. Ona je nastala 2009. godine. Kompozitor, Neša Aleksić, s kojim sam sarađivala pozvao me je i rekao mi da ima pesmu za mene. Moj suprug i ja smo otišli da uzmemo taj demo-snimak i preslušali smo ga u kolima. Odmah smo shvatili da će to biti hit i stvarno je tako i bilo. Ja sam je non-stop pevala. Gde god idem, ta numera pravi šou. Sada je takoreći počela da jenjava posle 12 godina. Ja gde god da se pojavim, svi hoće da se slikaju i da im pevam 'Miki, Milane' i ja to rado prihvatam. Sada su deca osetila tu pesmu, počeli su da me šalju na Eurosong, to je takva euforija, pišu peticije da me šalju na Evroviziju. Crnci, Kinezi pevaju, svi mi šalju snimke. Pesma nije nikome posvećena, ja imam četiri numere o Milanu, uvek me vezuju za ime. Osamdesetih sam imala pesmu: 'Belu bluzu suza kvasi', a sa tom pesmom, sam osvojila Oskar popularnosti, prva žena koja je dobila to, do tada su tu nagradu uzimali muškarci. Pa naredna pesma, 'Moj Milanče nosim tvoje lanče', a zatim 'Milanovi svatovi' koju sam snimila tokom korone", priča Vera Matović.

Kako kaže,Vera se nije uobrazila zbog popularnosti koju je stekla, već naprotiv, zahvalna je svojoj publici, ali i kolegama i koleginicama koje nesebično dijele njenu radost i pjevaju njen veliki hit.