Hit Vere Matović u reklami sa Lukom Dončićem, evo kako je reagovala kada je saznala (VIDEO)

Pjesma "Miki, Milane" Vere Matović našla se u promo spotu brenda Majkla Džordana. Zvijezda reklame je slovenačko-srpski košarkaš Luka Dončić, a ovim povodom, i te kako ponosna, sada se oglasila i čuvena pjevačica narodne muzike.

"Nisam znala ništa o tome, to je za ponos, nije za ljutnju. Kada me takav sportista kao što je Luka Dončić uvrsti u sve to, pa to je za ponos. Ja sam sad toliko srećna. Pesma 'Miki Milane' je planetarni hit, to su svi pevali, svi pevaju i danas", rekla je Vera Matović za Blic.

Podsjetimo, igrač Dalas Maveriksa, Luka Dončić, obožava ovu numeru, a često se ista može čuti na zagrijevanjima i treninzima njegovog tima.

On je snimio reklamu za Džordan, a njegova omiljena pjesma, Verin hit "Miki, Milane", čuje se u pozadini.

(Grand)

