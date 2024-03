Hitno povučene prve zvanične fotografije Kejt Midlton sa djecom (FOTO)

​Četiri novinske agencije povukle su prvu zvaničnu fotografiju princeze od Velsa Kejt poslije njene operacije abdomena prije gotovo dva mjeseca, zbog zabrinutosti da je fotografijom "manipulisano", objavio je BBC.

AP je prvi kasno sinoć povukao fotografiju Kejt sa njeno troje djece, koja je juče objavljena, jer, kako je agencija saopštila, fotografija "nije zadovoljila" standarde za fotografije agencije.

Agencija je navela da je primijetila da postoji "nedosljednost u poravnanju lijeve ruke princeze Šarlote". Kensingtonska palata nije odmah odgovorila na zahtjev AP-a za komentar. Rojters je druga novinska agencija koja je povukla fotografiju poslije, kako je navela, "pregleda nakon objavljivanja".

Zatim je fotografiju povukla i agencija AFP, a potom i američka kompanija za vizuelne medije Getty Images, navodi BBC. PA Media, najveća britanska novinska agencija preko koje kraljevska porodica redovno objavljuje svoje zvanične informacije, saopštila je da nije povukla fotografiju, ali je portarol rekao da agencija traži hitno objašnjenje od Kensingtonske palate u vezi sa zabrinutošću zbog moguće "manipulacije", prenosi b92.

As a graphic designer I’m compelled to post this. Pic was removed by English press. Lies about why. It’s VERY badly edited, photoshopped, etc. This is what I found in under 60 seconds. #KateMiddleton pic.twitter.com/3CoUwCVGTb