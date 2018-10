Hju Džekman šaljivo čestitao rođendan Rajanu Rejnoldsu

Australijski glumac Hju Džekmen čestitao je rođendan svom kolegi Rajanu Rejnoldsu, a sigurno nije očekivao da dobije ovakav odgovor od njega.

Filmska zvijezda Hju Džekmen je na Twitteru napisao divljivu poruku u kojoj je svom kolegi Rajanu Renoldsu čestitao rođendan.

Hju je objavio njihovu zajedničku fotografiju ispod koje je napisao poruku:

"Dozvoliću te da me zagrliš. Samo ovaj put. Na tvoj rođendan".

Odmah nakon toga, zvijezda "Dedpula" je podijelio njegovu objavu i napisao komentar u kome ga je nazvao ni manje, ni više, nego "čudovištem".

"Ovaj čovjek je čudovište. Nije čak ni iz Australije, već iz Milvokija", glasio je odgovor Renoldsa.

Iako su u prvi mah neki pomislili da je suprug Blejk Lajvli izvrijeđao Hjua, i u tome otišao predaleko, saznali smo da je ipak riječ o njihovoj internoj šali.

Rajan Renolds je igrao uz Hjua Džekmena u filmu "X men-početak", a njih dvoje su veoma bliski prijatelji koji obožavaju da se prozivaju na društvenim mrežama.

Tako je prije dvije godine kada je Renoldsu otkrivena zvijezda na holivudskoj Stazi slavnih, Džekmen pozvao fanove "da odu tamo da piške".

This man is a monster. He’s not even from Australia. He’s from Milwaukee. https://t.co/CxHceP4d9L