Hju Grantu taksista pokušao da otme ženu

Poznati glumac Hju Grant gostovao je u tok šou "Kasno uveče sa Setom Majerom" i tom prilikom je ispričao da je nedavno u Parizu taksista pokušao da mu otme suprugu.

Glumac je, naime, u Parizu bio na medenom mjesecu i tokom vožnje u taksiju primjetio je da nema gotovine. tada je zamolio taksistu da stane blizu automata da podigne novac.

"Kada smo došli do automata nije radio. I pitao me je: Šta ćemo sad"?. Počeli smo da se prepiremo i rekao sam tada svojoj supruzi da izađe iz auotmobila. On me je upitao šta to radim i kada sam mu rekao da nećmo da platimo, jer ne radi automat on se samo odvezao. Kidnapovao mi je ženu", šaljivo je ispričao Grant, koji je dodao da je račun bio svega šest evra.

Grant nije precizirao kako se ta situacija završila.



"Uvijek u Parizu upadnem u svađu s taksistima", rekao je Grant i dodao da ga je supruga pitala zašto nije trčao za taksijem, a on joj je odgovorio da je vozilo išlo 50 kilometara na sat i da bi to bilo uzaludno.



Grantu (58), ovo je inače prvi brak, a na ludi kamen stao je sa švedskom producentkinjom Anom Ebsterbajn (39) krajem maja ove godine.