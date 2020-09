Hoakin Finiks i Runi Mara dobili sina

Oskarovac Hoakin Finiks i njegova partnerka Runi Mara postali su roditelji. Glumica je na svijet donela dječaka kojem je slavni par odlučio da dâ ime River, po Hoakinovom pokojnom bratu.

Novopečeni roditelji su tajnoviti pa je lijepu vijest objelodanio reditelj Viktor Kasakovski, piše portal Just Jared.

Prema njegovim riječima, par Finiks-Mara dobio je sina prošlog mjeseca, a oko imena nije bilo dileme jer su odlučili da nasljednika nazovu po pokojnom stricu, takođe glumcu Riveru Finiksu.

River Phoenix Mara o River Mara Phoenix, we can't know the surenames, but the name: River. https://t.co/PJwv7LNfxF