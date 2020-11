Holivudski glumac izgledom razočarao fanove

Njegov seksi, zategnut stomak više nije takav, pa je holivudski zavodnik i glumac Leonardo Dikaprio razočarao mnoge nakon što su nedavno objavljene fotografije pokazale da on više toliko i ne vodi računa o fizičkom izgledu.

Zvijezdu filmova "Titanik" i "Đango" i "Bilo jednom u Holivudu" mnogi su u SAD mogli tokom avgusta da ga vide na plaži u Malibuu u društvu djevojke Kamile Moron, ali čini se da je za nju zabava na plaži rezervisana samo za ljetnje mesece. Ali je zato Leo tokom vikenda u Malibuu uživao s ocem Džordžom Dikaprijem, kolegom Emilom Hiršom i drugim prijateljima.

Dikaprio mlađi i Hirš u jednom trenutku su se čak okupali, ali osim što je pokazao hrabrost ulaskom u hladno more, holivudski zavodnik je u sivim kupaćim boksericama pokazao i liniju na kojoj mu mnogi neće pozavideti.

Fotografije su otkrile da se glumac malo zapustio i dobio naslage sala oko struka.

Good to see Leonardo DiCaprio having a fun beach day, but these photos are super intrusive and giving me Father's Day cookout vibes. https://t.co/NWS94fBJIY