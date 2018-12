Holivudski glumac nije vjerovao u brak dok nije sreo ovu Srpkinju

Holivudski glumac Kristijan Bejl već 18 godina je u braku sa Sandrom Blažić, američkom agentkinjom srpskih korijena. Sandra, čije je pravo ime Srboslava, dijete je srpskih emigranata koji su krajem šezdesetih godina otišli u Ameriku i koja mu je vratila vjeru u ljubav i brak.

Zbog loših odnosa u svojoj porodici u kojoj nijedan brak nije uspio Kristijan se zaklinjao da se nikada neće oženiti.

"Nikad nisam planirao da se oženim. U mojoj porodici svi su razvedeni pa nisam imao zdravo mišljenje o braku", rekao je prije fatalnog susreta sa Sibi.

Ona je bila asistent Vinoni Rajder. Uslijedila je kratka romansa, a Sibi i Kristijan vjenčali su se tajno u Las Vegasu 2000. godine.

Par ima dvoje djece, 13-godišnju ćerku Emalin i 4-godišnjeg sina Džozefa.

Iako je glumac pronašao ljubav svog života, njegova porodica nije bila srećna njegovim izborom.

Svađa sa sestrom i majkom je toliko eskalirala da ih je Kristijan jednog dana izbacio iz hotelske sobe i odrekao ih se zbog Sibi. On je tada nekoliko sati proveo u pritvoru u londonskoj policij.

"Ne znam šta mu je bilo te večeri. Urlao je bez razloga na nas, a njegova supruga Sandra koju sam srela nekoliko puta je to sve ćutke posmatrala. Kristijan nam mnogo nedostaje, ali on ne odgovara na naše pozive, mejlove i rođendanske čestitke. Čak je i nekoliko puta promijenio broj telefona da mi ne bi mogli da stupimo u kontakt sa njim. Na „Guglu“ tražim njegove slike kako bih vidjela kako je“, rekla je nakon svega njegova majka.

"Moja supruga je veoma jaka žena. Ona je nevjerovatno snažna i otresita i ne trpi bilo kakve gluposti i zato je volim. Moje ponašanje kod kuće zavisi od toga koju ulogu trenutno igram, ali Sibi se to sviđa i misli da je to zaista „kul“. Možete to posmatrati na dva načina. S jedne strane, neko bi rekao: „Jadna žena, natjerana je da se nosi sa tim“, a opet možete i da joj zavidite i kažete: „Kakva srećnica, u isto vrijeme može da bude sa toliko različitih muškaraca“ - izjavio je Kristijan Bejl.

Za glumca kažu da je nezgodne prgave naravi i da Sibi nije lako dok pokušava da pronađe načine da smiri svog supruga.

Sandra i Bejl djecu uče da govore srpski jezik, a svakog Uskarsa idu u crkvu Svetog Ilije u Los Anđelesu.