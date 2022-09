Holivudski šarmer promijenio imidž

Atraktivni holivudski glumac Patrik Dempsi (56) promijenio je imidž i time šokirao obožavateljke šitom svijeta.

Najpoznatiji po ulozi neurohirurga Dereka Šeparda iz serije "Uvod u anatomiju", Dempsi je mamio poglede žena širom svijeta, čak i nakon ulaska u 50-te.

Ipak, posljednja promjena imidža pomalo je iznenadila njegove fanove, i to na pomalo negativan način. Naime, na dodjeli nagrada Disney Legends 2022. glumac je stigao potpuno izblajhane kose, tako da je bio gotovo jedva prepoznatljiv.

"Da li je dobio ulogu u House od Dragon?", "Izgleda kao Ken", "Treba mi minut da ovo svarim", "Šta je ovo?", "Neprepoznatljiv je", pisale su iznenađene obožavateljke.

Glumac je inače poznat po svojoj dužoj, lagano kovrčavoj kosi prošaranoj sijedim vlasima, a toga je svjestan i on sam.

"Nažalost, ili na sreću, poznat sam po svojoj kosi. Ovo je zaista naljutilo mnoge ljude. Ne znaju kako to prihvatiti. Ili me vole ili me mrze", komentarisao je za časopis Variety.

A iako ga gledaoci obožavaju zbog uloge u seriji, kolege navodno ne misle isto, što je otkrila i novinarka Linet Rajs koja je jedina uspjela da dobije intervju sa njim nakon odlaska iz 11. sezone serije, kada mu je lik iznenada umro.

Naime, mnogi koji su radili na seriji rekli su da je terorisao kolege, zbog čega su neki dobili neku vrstu posttraumatskog sindroma.