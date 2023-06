Holivudskoj glumici zabranili da uđe u restoran: Izblamirala se u Rimu (FOTO)

Američka glumica Zendaja imala je neugodan trenutak u Rimu u subotu kada joj je zabranjen ulazak u otmeni restoran zbog njihovog strogog pravila oblačenja.

Dvadesetšestogodišnja zvijezda nosila je kargo pantalone i crni gornji dio bez bretela za svoj neobavezan izlazak, kombinujući izgled sa dizajnerskom torbom i cipelama. Pokušala je da večera u restoranu "Terrazza Boromini" u Rimu, što zahtijeva malo luksuzniji "casual" stil za goste.

Međutim, zvijezdu su odbili iako je imala rezervaciju, zbog toga kako su ona i njen prijatelj bili obučeni, a nije izgledala impresionirano tokom interakcije sa osobljem restorana, piše Dejli mejl.

Nakon incidenta, glumica je završila na večeri u obližnjoj piceriji.

U međuvremenu, njen dečko Tom Holand (27) viđen je u Njujorku sa vozačem Formule 1 Luisom Hamiltonom (38), prenosi Jutarnji.hr.

