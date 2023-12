Horejšio iz serije "CSI: Miami" neprepoznatiljiv (FOTO)

Glumac David Karuso (67) bio je jedan od omiljenijih likova na malim ekranima, proslavio se s ulogom detektiva Džona Kelija u seriji "Njujorški plavci", a najpopularniji je bio za vrijeme emitovanja kriminalističke serije 'CSI: Miami' u kojoj je glumio policijskog poručnika Horatija Kejnea.

Nakon što se hit serija "CSI:Miami" prestala snimati 2012. godine zbog pada gledanosti i visokih troškova produkcije, Karuso se povukao iz javnosti. Snimljen je samo jednom četiri godine kasnije.

Uloge su mu zahtijevale da uvijek bude dotjeran. A danas je odijela, glamur i luksuz zamijenio skromnijim načinom života. Sunčane naočale zamijenio je onima za vid, a odijela širokim trenirkama, piše Daily Mail.

