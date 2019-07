Hrvatica otkrila koliko influenseri zaista zarađuju

Andrea Fabrić odlučila je progovoriti o najčuvanijoj influenserskoj tajni - zaradama. Kako kaže, ako u to ulazite zbog novca, brzo ćete odustati. Cijene se razlikuje od osobe do osobe, tvrdi i dodaje da nije isto kupuje li klijent stori, post, oboje ili paket od nekoliko objava.

Prosječan profil s 10.000 pratitelja za post o nekom proizvodu može naplatiti 100 evra, a za post i story oko 150 evra. Ako klijent traži više objava, moguć je i popust, ističe. Cijena se penje zavisno i o angažmanu pratitelja, ako on iznosi 30 odsto cijena posta može rasti i na 200 evra.

Influenser s 40.000 do 60.000 pratilaca post može naplatiti od 250 do 400 evra, zavisno o angažovanosti pratilaca. Oni sa 100.000 pratilaca mogu za post tražiti od 400 do 800 evra. Ona trenutno ima 130 hiljada pratilaca, naglasila je.

Oni sa 150 do 200 hiljada pratilaca mogu tražiti od 800 do 1000 evra za post. Dodala je i da se za jednogodišnji ugovor sa sponzorima daje i određeni popust.

Sponzorisani YouTube video košta dvostruko više, ali cijena zavisi od toga na koji način se proizvod promoviše, rekla je.

Dodala je i da se inače ne obazire na komentare ispod članaka o influenserima, ali postoji jedan koji je iritira.

"Plaćanje poreza. Odmah ću dati odgovor na takve stvari, a to je da većina nas influencera ima svoje firme, ili će tek imati svoje firme ili posluju preko studentskog ugovora ili ugovora o radu. Hvala vam puno o vašoj brizi o mom i našem porezu, ali mi ga svi uredno plaćamo, pa se ne morate brinuti o našim porezima, doprinosima i mirovini, s obzirom na to da se tu jako puno proteže rečenica da nemamo staž", rekla je.

Komentarisala je i među Hrvatima popularnu rečenicu da influenceri ne rade ništa.

"Mi imamo tu slobodu da možemo raditi kad hoćemo i koliko hoćemo, doma iz kreveta, ali to ne znači da ne radimo ništa", rekla je i dodala da posao koji oni odrađuju u velikim firmama odrađuje nekoliko ljudi. "Ono što mi znamo i radimo, negdje će trebati zaposliti pet ljudi. Fotkam sama sebe ili kad me fotka netko drugi namjestim mu sve i kažem da ponovi, znam fotkati, znam editirati fotke, snimam video, editiram videa, pratim analitiku, radim komunikaciju s klijentima...", nabrojala je i dodala da svoju publiku neće prodati za bilo što, odnosno da ne ide za novcem, nego za kvalitetom.

Naglasila je i da nema godišnjeg odmora, jer ako te nema dvije sedmice na društvenim mrežama, padaš.