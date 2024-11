Hrvatska glumica otkrila detalje vjenčanja s 26 godina mlađim fudbalerom iz Nigerije

Nakon što je hrvatska glumica Petra Dugandžić otkrila da se tajno udala za 26 godina mlađeg nigerijskog fudbalera, sada je otkrila detalje svog vjenčanja.

U nedavnom intervju za Story.hr otkrila je i brojne detalje o svojoj ljubavi, vjenčanju i reakcijama njihovih porodica.

"Otišla sam u Nigeriju i tamo smo se vjenčali. Već na početku veze to sam spomenula, ali iz fore. On mi je nešto dirljivo napisao na što sam iz zezancije dobacila: 'Daj me oženi', na što je odgovorio da je u potpunosti za to. 'Ma jesam li ja tebe upravo zaprosila?', pitala sam, na što je rekao: 'Jesi i ja sam rekao da.' Otputovala sam, sve smo organizirali i prije vjenčanja sam upoznala 'nigerijskog oca' koji nije bio baš oduševljen kada je doznao za našu vezu. Jako su tradicionalni i bilo je malo dramatično zbog razlike u godinama te činjenice da imam brak iza sebe'', priznala je.

Potom je glumica otkrila kako je njena porodica i prijatelji prihvatili njenu vezu, a potom i brak.

"Mama je otišla u tom razdoblju i baš je sve bilo jako intenzivno, a prijateljice su bile vrlo skeptične, što me dosta razočaralo. Cijenim da se kao prijatelj brineš što on dolazi iz države koja je poznata po ljubavnim prevarama, što je mlađi od mene. Možeš biti skeptičan i hvala ti što se brineš, ali nakon što ti nebrojeno puta ponovim da sam svjesna rizika i prihvaćam ga, onda valjda trebaš prihvatiti moj odabir. Međutim, nisu to učinile i to me razočaralo, čak i zatvorilo određene odnose", dodala je, prenosi Klix.

