Hrvatski predstavnik naljutio učesnike i fanove Evrovizije

Hrvatski predstavnik na Evroviziji - Baby Lasagna oglasio se nakon što je razbjesnio dio evrovizijskih fanova, ali i učesnika izjavom u jednom domaćem podcastu gdje je otkrio što se dešavalo u bekstejdžu Evrovizije prije finala.

Lasagna je najprije komentarisao irsku predstavnicu Bambie Thug.

"Kad je bilo između nas i Neme za pobjednika, ona se počela derati: 'Nemo, Nemo!' I onda su ovi naši iz Srbije: 'Marko, Marko!'" prisjetio se Lasagna te se složio s voditeljem da je pjesma bila loša. "Nemam problem s takvom glazbom, slušam je, ali ovo... Što je ovo? Ovo nije Marilyn Manson", dodao je pa se prisjetio trenutka kad je nastala drama u bekstejdžu

"Skoro sam umro od smijeha, išli smo na taj flag pride, ovo je prvi put da pričam to javno, ali nije ništa loše... Stojimo u redu i tišina i, valjda, su stajale Irkinja i Grkinja i valjda je netko snimao, mislim da iz izraelske delegacije, Irkinju. E kad je ona počela vrištati: 'Nemojte me snimaaaati!!!' Bijesni ko bijesan pas i govori da je ovo festival ljubavi i mira. Krenuo sam gristi usnice da se ne počnem smijati. Govoriš da je ovo festival ljubavi i mira, a pijeniš se ko pas. Pa su pobjegli ona, Nemo i ko još... U tu neku Tihu sobu pa su tamo plakali. Bože dragi, drama, ono, na Eurosongu smo", naveo je on, prenosi Index.hr.

Zatim se osvrnuo i na izraelsku delegaciju.

"Ne poznajem taj osjećaj, ne znam zašto su se toliko uzrujali oko izraelske delegacije. Nisu oni bili neugodni, bar ono što sam ja vidio. To što su oni nju snimali... Tamo svatko svakog snima, kamere su stalno upaljene. Meni je samo bilo smiješno kako se derala da je ovo mir i ljubav", rekao je hrvatski predstavnik, koji je na ovom muzičkom takmičenju zauzeo 2. mjesto.

Njegove izjave brzo su se proširile evrovizijskim forumima te izazvale brojne komentare. Strani evrovizijski fanovi počeli su da ga napadaju i proglašavaju ga "proizraelski orijentisanim", a Hrvati i fanovi su ga počeli braniti objašnjavajući da je riječ o nespretnom prevodu sa hrvatskog te da nije nikoga uvrijedio, niti se politički opredijelio.

Međutim stvari su otišle toliko daleko da je jedan izraelski portal objavio fake news da je "Lasagna dao podršku Izraelu" pa se Lasagna i sam oglasio na Instagramu, prenosi Index.hr.

"Neću okolišati, moram odgovoriti jer to dugujem eurovizijskoj zajednici. Mislio sam da ne moram to govoriti online, ali sad vidim da je nastala zabuna pa da kažem: Osuđujem djelovanje izraelske vlade. Poginjem glavu pred Palestinom i palestinskim žrtvama. U molitvama su mi svaku noć prije spavanja. Učinit ću sve što mogu da pomognem žrtvama", poručio je Lasagna.

Nakon toga fanovi su počeli pisati da su Lasagnu s Instagrama otpratili Nemo, Bambie Thug i Grkinja Marina Satti.

I zaista, nikoga od njih nema među ljudima koje prate Lasagnu, ali nije poznato je li uzrok tome ovaj intervju. Takođe, Lasagna trenutno ne prati Bambie ni Marinu, ali i dalje prati Nemoa, koji je pobijedio na Evroviziji.

