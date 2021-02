I Barbra Strejsend podijelila fotografiju Ane Brnabić: Žene dolaze

Slavna američka pjevačica i glumica Barbra Strejsend napisala je na Twitteru da su samo 23 žene u svijetu na čelu svojih država kao predsjednici ili premijeri.

Strejsend je u objavi podijelila fotografije žena koje su predsednici ili premijeri, a među njima i fotografiju premijerke Srbije Ane Brnabić, uz poruku "žene dolaze".

"Žene lideri! Ljudi su shvatili da žene brinu o sljedećoj generaciji, o ishrani i okolini. Stalo im je do istine. Žene dolaze", napisala je Barba Strejsend.

There are 23 women that head their countries, as president or prime minister. Women leaders! People have come to realize that women care for the next generation, they care about nourishment and the environment. They care about the truth. The women are coming... pic.twitter.com/7S0yPvtLT4