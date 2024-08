Ida Prester otkrila šta joj stalno pišu zbog fizičkog izgleda (FOTO)

Ida Prester, pjevačica i voditeljka poznata po svojoj otvorenosti i borbi za ljudska prava, ovih se dana suočila s neprijatnim komentarima na društvenim mrežama.

Nakon što je na svom Instagram profilu objavila video na zahtjev svojih obožavalaca, nepoznati muškarac uputio joj je ružnu uvredu.

"Je li ovo ona sparušena spodoba što dr** za ljudska prava?", ovaj komentar zgrozio je mnoge, a Ida je odlučila da reaguje i podijeli svoja razmišljanja s ciljem ohrabrivanja drugih da se suprotstave sajber nasilju.

U svom obraćanju, Ida je istakla kako je primijetila da hejteri često napadaju žene na osnovu fizičkog izgleda, jer smatraju da su tu najosjetljivije.

"Zanimljiv fenomen. Hejteri će ženu prvo pokušati napasti na osnovu fizičkog izgleda, tu smo najosjetljivije, pretpostavlja se. Ako si krupnija, onda si debela krava ili krmača. A meni već ne znam koji put pišu - sparušena. To je valjda neki pogrdan izraz za mršavije zene. Sparušena spodoba. Kakva god da si, naći će ti soft spot", napisala je Prester.

Osim toga, Ida je primijetila da se danas bavljanje ljudskim pravima često smatra slabošću ili nastranošću, što je ljuti kao aktivistkinju.

"Baviti se ljudskim pravima danas je uvreda sama po sebi, pokazivanje slabosti, nastranosti, budala neka", poručila je, naglašavajući kako je važno ne obraćati pažnju na takve komentare, već se fokusirati na svoj cilj i nastaviti se boriti za ono što je ispravno.

Ida se osvrnula i na društvene trendove koji podstiču opsesiju izgledom, statusom i sebičnošću.

“U čudnim vremenima živimo. Opsesije izgledom, statusom, samima sobom. Ljubaznost, briga za druge, iskrenost.. sve to više nije kul, često je predmet poruge, vidim i na tuđim profilima, kod svih ljudi koji se trude nešto promijeniti, veliko ili malo. Ne treba na to trošiti vrijeme, samo se fokusirati na svoj cilj. Pišem ovo da samu sebe malo dignem, koji put me dočeka nespremnu. Nek nas ovakvi komentari motivišu da budemo još glasniji i strastveniji prema svemu što radimo. Ima još puno energije i ideja u ovim našim sparušenim tijelima”, zaključila je Ida, prenosi "CDM".

